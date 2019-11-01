2019-11-01T14:05:22+03:00
Спорт

Не понял американских шуток и парикмахеров: Виталий Кравцов о своем возвращении в «Трактор»

19-летний форвард поделился первыми впечатлениями после возвращения из НХЛ в Челябинск
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Фото ХК "Трактор".Фото ХК "Трактор".
Изменить размер текста:

«Выспаться, налечь на русскую кухню, сходить в нормальную парикмахерскую и отдохнуть от заокеанского юмора». Примерно такие впечатления от своего вояжа в североамериканскую лигу остались у Виталия Кравцова, рассказал сайт "Медиазавод".

Напомним, в межсезонье форвард «Трактора» решил попробовать свои силы в клубе НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Однако его отправили в фарм-клуб, где Кравцов так особо и не блистал. Спустя семь месяцев пребывания в США Виталий снова заключил контракт с «Трактором» до конца сезона.

В своем интервью Кравцов рассказал, что готов помочь родному клубу, порадовать болельщиков. А вот американский юмор пришелся ему не по душе. «Он больше такой как бы «грязный», могут и из близких кого-то задеть. Нельзя рассказывать, какие там шутки. Я сразу сказал, что надо мной так шутить не надо, потому что я в Челябинске жил», — признался Кравцов.

А еще вспомнил, как отказался подправить прическу в американской парикмахерской: «девушка взяла в руки машинку, налысо что ли собралась? Сказал, что передумал»…

Правда, некоторые аналитики утверждают, что причиной всему могут стать денежные вопросы. В фарм-клубе «Рейнджеров» Кравцов получал бы всего 70 тысяч долларов за сезон. С вычетом 40-45 местных налогов, сумма получалось бы по «хоккейным меркам» очень скромная.

30 октября, Виталий Кравцов после возвращения снова за «Трактор» в одном звене с Тертышным и Седлаком в матче с минским «Динамо».

2 октября Виталий выйдет на лед в матче против «Автомобилиста».

Стали свидетелем интересного спортивного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Челябинска разбил «лобовое» автомобилю, а чтобы избежать ответственности, инсценировал ДТП
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт»
Сейсмологи рассказали подробности землетрясения в Челябинской области
Болельщики поддержали «Трактор» креативными плакатами, лучших фанатов наградили
Алексей Текслер потребовал защитить детские сады и школы Челябинской области от нападения
За чистку дорог от снега в Челябинске отчитываются по «Глонассу»
В Челябинской области строители провалили сроки сдачи новой школы
В Челябинске в День народного единства перекроют центр города
Алексей Текслер предложил кандидатуру на должность главного правозащитника Челябинской области
Новый генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» прилетел из Мурманска
Утепляемся: в Челябинской области похолодает до -13 градусов
В Челябинской области введут режим для самозанятых
Незрячий массажист из Челябинска четыре года ищет работу, чтобы прокормить семью
Челябинцы обсуждают снегопад: «Оставляйте машины дома!»
«Челябинский транспорт»: никакого столкновения трамвая и снегоуборочной машины не было
В Челябинске вышли в рейс 11 автобусов ЛИАЗ
В запретке под Челябинском опровергли информацию о введении «курортного сбора»
Как работает платный парк в Красноярске, который ставят в пример инвесторы из Челябинска
Водители раскритиковали выделенные полосы в Челябинске
Жизнь после развода: двое челябинцев сбежали на Бали с тремя детьми