Не понял американских шуток и парикмахеров: Виталий Кравцов о своем возвращении в «Трактор»

СЕГОДНЯ 14:05 2019-11-01T14:05:22+03:00

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«Выспаться, налечь на русскую кухню, сходить в нормальную парикмахерскую и отдохнуть от заокеанского юмора». Примерно такие впечатления от своего вояжа в североамериканскую лигу остались у Виталия Кравцова, рассказал сайт "Медиазавод".

Напомним, в межсезонье форвард «Трактора» решил попробовать свои силы в клубе НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Однако его отправили в фарм-клуб, где Кравцов так особо и не блистал. Спустя семь месяцев пребывания в США Виталий снова заключил контракт с «Трактором» до конца сезона.

В своем интервью Кравцов рассказал, что готов помочь родному клубу, порадовать болельщиков. А вот американский юмор пришелся ему не по душе. «Он больше такой как бы «грязный», могут и из близких кого-то задеть. Нельзя рассказывать, какие там шутки. Я сразу сказал, что надо мной так шутить не надо, потому что я в Челябинске жил», — признался Кравцов.

А еще вспомнил, как отказался подправить прическу в американской парикмахерской: «девушка взяла в руки машинку, налысо что ли собралась? Сказал, что передумал»…

Правда, некоторые аналитики утверждают, что причиной всему могут стать денежные вопросы. В фарм-клубе «Рейнджеров» Кравцов получал бы всего 70 тысяч долларов за сезон. С вычетом 40-45 местных налогов, сумма получалось бы по «хоккейным меркам» очень скромная.

30 октября, Виталий Кравцов после возвращения снова за «Трактор» в одном звене с Тертышным и Седлаком в матче с минским «Динамо».

2 октября Виталий выйдет на лед в матче против «Автомобилиста».

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ИСТОЧНИК KP.RU