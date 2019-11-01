2019-11-01T15:56:18+03:00
Общество

В Челябинске работу ищут счастливые люди

Аналитики узнали, кому на Южном Урале живется хорошо
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В Челябинской области счастливыми себя ощущают предпенсионеры.В Челябинской области счастливыми себя ощущают предпенсионеры.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Служба исследований компаний HeadHunter опросила ищущих работу южноуральцев о том, счастливы ли они. Приятно, что жители нашей области оценивают свой уровень оптимизма на 5,4 балла из 10, что выше среднего по стране (5,2 балла).

— В Свердловской области уровень счастья оценили на 5,3 балла. Москвичи — на 5,1 балла, — сообщила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Счастливее всего себя чувствуют ищущие работу южноуральцы предпенсионного возраста — от 55 лет. Их средняя оценка — 6,3 балла из 10. Скептично на мир смотрят молодые: челябинцы возрастом от 18 до 24 лет — 4,8 балла.

Видимо, благодаря сильным компенсаторным свойствам психики женщины чувствуют себя счастливее мужчин: 5,5 против 4,9 балла.

Наиболее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы медицины и фармацевтики: их средняя оценка уровня своего счастья составила 6,1 балла.

На втором месте сфера госслужбы и НКО (5,9 баллов), на третьем — управление персоналом (5,8 баллов).

Наименее счастливы соискатели из сферы автобизнеса (4,4 балла) и рабочие (4,7 балла).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области в лобовом ДТП погибла женщина
К аэропорту Челябинск несутся машины пожарных и скорые
Челябинцы задыхаются от пыли из-за добычи радиоактивного щебня
ВТБ на Урале открыл счета эскроу на 310 млн рублей
Стало известно, сколько автобусов выйдет на маршрут №4 в Челябинске
Арену «Трактор» освятила своим шоу Малефисента Гудим
Житель Челябинска разбил «лобовое» автомобилю, а чтобы избежать ответственности, инсценировал ДТП
Не понял американских шуток и парикмахеров: Виталий Кравцов о своем возвращении в «Трактор»
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт»
Сейсмологи рассказали подробности землетрясения в Челябинской области
Болельщики поддержали «Трактор» креативными плакатами, лучших фанатов наградили
Алексей Текслер потребовал защитить детские сады и школы Челябинской области от нападения
За чистку дорог от снега в Челябинске отчитываются по «Глонассу»
В Челябинской области строители провалили сроки сдачи новой школы
В Челябинске в День народного единства перекроют центр города
Алексей Текслер предложил кандидатуру на должность главного правозащитника Челябинской области
Новый генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» прилетел из Мурманска
Утепляемся: в Челябинской области похолодает до -13 градусов
В Челябинской области введут режим для самозанятых
Незрячий массажист из Челябинска четыре года ищет работу, чтобы прокормить семью
Челябинцы обсуждают снегопад: «Оставляйте машины дома!»
«Челябинский транспорт»: никакого столкновения трамвая и снегоуборочной машины не было
В Челябинске вышли в рейс 11 автобусов ЛИАЗ
В запретке под Челябинском опровергли информацию о введении «курортного сбора»
Как работает платный парк в Красноярске, который ставят в пример инвесторы из Челябинска
Водители раскритиковали выделенные полосы в Челябинске
Жизнь после развода: двое челябинцев сбежали на Бали с тремя детьми