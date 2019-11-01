В Челябинске работу ищут счастливые люди
Служба исследований компаний HeadHunter опросила ищущих работу южноуральцев о том, счастливы ли они. Приятно, что жители нашей области оценивают свой уровень оптимизма на 5,4 балла из 10, что выше среднего по стране (5,2 балла).
— В Свердловской области уровень счастья оценили на 5,3 балла. Москвичи — на 5,1 балла, — сообщила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.
Счастливее всего себя чувствуют ищущие работу южноуральцы предпенсионного возраста — от 55 лет. Их средняя оценка — 6,3 балла из 10. Скептично на мир смотрят молодые: челябинцы возрастом от 18 до 24 лет — 4,8 балла.
Видимо, благодаря сильным компенсаторным свойствам психики женщины чувствуют себя счастливее мужчин: 5,5 против 4,9 балла.
Наиболее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы медицины и фармацевтики: их средняя оценка уровня своего счастья составила 6,1 балла.
На втором месте сфера госслужбы и НКО (5,9 баллов), на третьем — управление персоналом (5,8 баллов).
Наименее счастливы соискатели из сферы автобизнеса (4,4 балла) и рабочие (4,7 балла).
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ИСТОЧНИК KP.RU