Арену «Трактор» освятила своим шоу Малефисента Гудим

СЕГОДНЯ 15:57 2019-11-01T15:57:43+03:00

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«Это мой любимый персонаж». Ведущая шоу Соня Гудим в очередном выпуске решили взбодрить болельщиков и зрителей новым выпуском, посвященном Дню всех святых Хеллоуин. Правда, название шоу «Гудим с Гудим» изменили на Traktorween.

Красавица с сексапильной внешностью Соня Гудим предстала в образе Малефисента.

В образе фэнтези-персонажа Анжелины Джоли Соня «пытала» болельщиков вопросами о том, как они празднуют День Всех святых, спросила Виталия Кравцова успел ли он купить в Америке новый айфон, а у его отца Юрия, что он отсылал сыну в НХЛ. А еще собрала подарки для Антона Глинкина, который отметил день рождение (среди презентов оказался и номер телефона поклонницы), поздравила Александра Авцина с первым голом за «Трактор».

Говорят, что 2 ноября на матче «Трактора» с «Автомобилистом» шоу «Гудим с Гудим» будет посвящено рок-н-ролльной теме. Говорят на уральском дерби болельщиков ждет «Дорога ярости».

Гудим с Гудим! 5 серия.Официальный канал ХК Трактор на Youtube!

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ИСТОЧНИК KP.RU