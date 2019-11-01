2019-11-01T16:31:08+03:00
Общество

Стало известно, сколько автобусов выйдет на маршрут №4 в Челябинске

Об этом «Комсомолке» рассказал пресс-секретарь городского управления транспорта
Ольга АНТОНОВА
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Новые автобусы, утверждают в мэрии, работают не только на маршруте № 64. Фото: группа "Челябинский транспорт" vc.comНовые автобусы, утверждают в мэрии, работают не только на маршруте № 64. Фото: группа "Челябинский транспорт" vc.com
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Челябинск получил всю партию из 66 новых автобусов. Например, сегодня, 1 ноября, на маршруты № 4 и №34 вышли 11 новых автобусов ЛИАЗ. Низкопольные машины уже работают на маршруте № 64.

Однако, в социальных сетях поднялась волна возмущения. Горожане заявляют, что на популярном четвертом маршруте, который связывает Северо-Восток Челябинска с центром, работает всего один новый автобус.

За комментарием мы обратились к пресс-секретарю городского управления транспорта Евгению Талыпову.

— 1 ноября утром на маршрут вышли 10 автобусов. В том числе, четыре новых ЛиАЗа. С 5 ноября планируется поставить на маршрут пять или семь новых низкопольных машин. Итого, на четвертом маршруте будет работать 15 или 17 автобусов. Интервал движения: семь — восемь минут.

Талыпов пояснил, что в идеале на маршруте должно работать 20 автобусов. Тогда к остановке они будут подходить каждые четыре — пять минут. Правда, не хватает водителей, чиновникам еще предстоит решить этот вопрос, ведь и на новых машинах нужно кому-то работать.

О размере заработка шоферов муниципального автобусного предприятия Талыпов не рассказал, сообщив, что все зависит от графика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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