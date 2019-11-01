Челябинцы задыхаются от пыли из-за добычи радиоактивного щебня
В поселке Федоровка тишину рвут взрывы незаконных добытчиков щебня. Карьер расположен впритык к жилым домам. От грохота невозможно уснуть. Работы идут по ночам.
130 тысяч жителей Федоровки задыхаются от каменной пыли. Ей воздух отравляет камнедробильный комплекс.
В СССР разработку карьера прекратили из-за повышенного радиационного фона щебня. Но пять лет назад работа закипела.
— Камнедробильный комплекс оснащен карьерным оборудованием и должен использоваться только внутри карьера, а не снаружи. Предприятие не может быть ближе трех километров от жилья и садовых товариществ. Под носом у чиновников травят людей и расхищают народные недра, — рассказал эксперт ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.
Общественники заявляют: власти знают о проблеме все эти годы и не предпринимают никаких мер. Десятки грузовиков каждый день вывозят щебень с места незаконной добычи.
— Производительность комплекса — 5,4 млн т щебня в год. Урон для здоровья людей и экологии города нелегальная деятельность наносит колоссальный, — подчеркнул Виталий Вороной.
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ИСТОЧНИК KP.RU