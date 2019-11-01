2019-11-01T17:03:35+03:00
Общество

Челябинцы задыхаются от пыли из-за добычи радиоактивного щебня

Строительный материал копатели добывают по ночам, таясь от надзорных органов
Ольга АНТОНОВА
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Щебень возле поселка Федоровка добывается незаконно. Фото: onf.ruЩебень возле поселка Федоровка добывается незаконно. Фото: onf.ru
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В поселке Федоровка тишину рвут взрывы незаконных добытчиков щебня. Карьер расположен впритык к жилым домам. От грохота невозможно уснуть. Работы идут по ночам.

130 тысяч жителей Федоровки задыхаются от каменной пыли. Ей воздух отравляет камнедробильный комплекс.

В СССР разработку карьера прекратили из-за повышенного радиационного фона щебня. Но пять лет назад работа закипела.

— Камнедробильный комплекс оснащен карьерным оборудованием и должен использоваться только внутри карьера, а не снаружи. Предприятие не может быть ближе трех километров от жилья и садовых товариществ. Под носом у чиновников травят людей и расхищают народные недра, — рассказал эксперт ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.

Общественники заявляют: власти знают о проблеме все эти годы и не предпринимают никаких мер. Десятки грузовиков каждый день вывозят щебень с места незаконной добычи.

— Производительность комплекса — 5,4 млн т щебня в год. Урон для здоровья людей и экологии города нелегальная деятельность наносит колоссальный, — подчеркнул Виталий Вороной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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