К аэропорту Челябинск несутся машины пожарных и скорые

СЕГОДНЯ 17:08 2019-11-01T17:12:34+03:00

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Вечером 1 ноября в сторону аэропорта Баландино в Челябинске съезжаются машины скорой помощи и пожарные. Об этом КП-Челябинск сообщили очевидцы.

— У шлагбаума аэропорта пожарные машины стояли, далее на перекрестке две автоцистерны. Видел, как в сторону аэропорта направлялись еще несколько машин МЧС и скорые. Едут с мигалками включенными.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области не смогли оперативно дать комментарий.

— В международном секторе было задымление. Работы велись в российском секторе и дым от сварки затянуло по воздуховоду. По инструкции, помимо наших экстренных внутренних служб мы обязаны вызвать городские экстренных службы. В момент задымления международный сектор был пуст, обошлось без эвакуации, — сообщил КП-Челябинск пресс-секретарь аэропорта Сергей Куклев.

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ИСТОЧНИК KP.RU