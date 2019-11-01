В Челябинской области в лобовом ДТП погибла женщина

СЕГОДНЯ 17:14 2019-11-01T17:14:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия разыгралась на федеральной трассе М5 в Саткинском районе. Утром автомобиль Ниссан с детьми на пассажирских креслах лоб в лоб столкнулся с КамАЗом.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Челябинской области, 58-летний водитель Ниссана Сирена выехал на встречку. Там он врезался грузовик с полуприцепом. Вел КамАЗ 59-летний мужчина.

Как сообщает сайт Челябинск Сегодня, водитель Ниссана погиб на месте. Пассажиры иномарки, 55-летняя женщина и пятилетняя девочка, госпитализированы. Еще один маленький пассажир, мальчик шести лет, осмотрен врачами. Серьезных травм он не получил.

Жизни детей спасли удерживающие устройства. Сотрудникам полиции по данному факту проводится проверка.

От удара иномарку отбросило на обочину. Фото: ugibdd_174

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU