2019-11-01T17:14:55+03:00
Происшествия

В Челябинской области в лобовом ДТП погибла женщина

На трассе М5 Ниссан влетел под КамАЗ
Ольга АНТОНОВА
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Авария со смертельным исходом случилась в Саткинском районе. Фото: ugibdd_174Авария со смертельным исходом случилась в Саткинском районе. Фото: ugibdd_174
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Трагедия разыгралась на федеральной трассе М5 в Саткинском районе. Утром автомобиль Ниссан с детьми на пассажирских креслах лоб в лоб столкнулся с КамАЗом.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Челябинской области, 58-летний водитель Ниссана Сирена выехал на встречку. Там он врезался грузовик с полуприцепом. Вел КамАЗ 59-летний мужчина.

Как сообщает сайт Челябинск Сегодня, водитель Ниссана погиб на месте. Пассажиры иномарки, 55-летняя женщина и пятилетняя девочка, госпитализированы. Еще один маленький пассажир, мальчик шести лет, осмотрен врачами. Серьезных травм он не получил.

Жизни детей спасли удерживающие устройства. Сотрудникам полиции по данному факту проводится проверка.

От удара иномарку отбросило на обочину. Фото: ugibdd_174

От удара иномарку отбросило на обочину. Фото: ugibdd_174

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ИСТОЧНИК KP.RU

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