Челябинский пенсионер собрал миллион просмотров на YouTube

СЕГОДНЯ 17:32 2019-11-01T17:32:10+03:00

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Николай Пекшев завел свой видеоблог в 68 лет. Пенсионер гоняет на раритетной «Волге» по Челябинску в поисках нового контента. Иногда он просто гуляет по городу, иногда рассказывает об интересных людях, своем авто и делится рецептами кефира.

Раньше мужчина работал бортпроводником — так что человек активный. После выхода на покой он понял, что посмотрел всю страну и часть Европы, а родной регион знает плохо.

Свой блог Николай начал снимать на старенький фотоаппарат. Сначала сливал все на компьютер и единственными зрителями были родные. А потом зять предложил ему завести канал на YouTube. И, как говорится, понеслось!

— Первое видео, которое опубликовал, было «Грачи прилетели». Там я ничего не говорил На втором видео исправился: пошел на Китайский рынок и начал общаться со зрителями, — рассказал Пекшев сайту Hornews.com.

Сегодня самый популярный ролик челябинца собрал миллион просмотров. На нем блогер заснял беседу с дальнобойщиком. Остальные видео по меркам хостинга имеют чуть более скромный результат, но все равно! Сейчас Николай купил себе новую камеру, начал обучаться искусству монтажа на компьютере.

Вы можете поддержать южноуральца, подписавшись на его канал и поставив большой палец вверх его роликам.

Челябинский радио рынок на Локомотиве ..Челябинский пенсионер ведет блог

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ИСТОЧНИК KP.RU