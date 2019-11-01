Под Челябинском расстреляли владельца кафе

СЕГОДНЯ 18:54 2019-11-01T18:54:17+03:00

В поселке Октябрьский, что в Копейске, выстрелили в предпринимателя. Фото: Архив "КП".

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ЧП в Копейске случилось еще 24 октября. В кафе поселка Октябрьский зашел незнакомец с пистолетом. В это время в заведении был хозяин. Стрелок направил оружие на предпринимателя. Грянул выстрел. Пуля угодила в область сердца. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

Стрелявший задержан. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью». До десяти лет стрелок может провести за решеткой

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ИСТОЧНИК KP.RU