Под Челябинском расстреляли владельца кафе
ЧП в Копейске случилось еще 24 октября. В кафе поселка Октябрьский зашел незнакомец с пистолетом. В это время в заведении был хозяин. Стрелок направил оружие на предпринимателя. Грянул выстрел. Пуля угодила в область сердца. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.
Стрелявший задержан. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью». До десяти лет стрелок может провести за решеткой
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU