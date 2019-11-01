Стало известно место Челябинска в индексе качества городской среды

СЕГОДНЯ 22:19 2019-11-01T22:19:40+03:00

В федеральном индексе городов Челябинск потерялся внизу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Властям придется много и упорно трудиться

Изменить размер текста: A A

Минстрой России опубликовал индекс городов — рейтинг российских мегаполисов по качеству городской среды. Критерии — оценка качества жилья; улично-дорожная сета; озеленение; общественно-деловая инфраструктура; социально-досуговая инфраструктура; общегородское пространство.

Результаты индекса используются в реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» для определения размера федеральной субсидии на поддержку программ формирования городской среды

Челябинск в категории городов-миллионников из максимума баллов — 360 — завоевал 160.

Городским властям придется приложить усилия, чтобы вывести Челябинск из негатива. И здесь ориентир — оценка состояния города губернатором Алексеем Текслером. Он выступает против озаборивания улиц: город образно сравнил с клеткой. Мэрия должна взять курс на создание комфортной городской среды; ларьки и парковки должны уйти в прошлое.

Успокоим себя тем, что хуже нас оценены Воронеж, Воронеж, Пермь, Омск, Волгоград. Если выйти из категории миллионников, среда 77% городов страны в индексе охарактеризована как неблагоприятная.

А кто в лидерах? Москва (276 баллов из 360), Санкт-Петербург (238), Екатеринбург (191), Нижний Новгород, Казань (190).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU