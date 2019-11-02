2019-11-02T10:02:41+03:00
Общество

«Ищем тело»: корреспондент КП-Челябинск в группе волонтеров вышла на поиски пропавшего аутиста

Сегодня добровольцы прочесывают лесопарковую зону
Лидия ПЕСКОВА
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В 10 утра волонтеры собрались у памятника Курчатову.В 10 утра волонтеры собрались у памятника Курчатову.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО
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Лев Холодилин пропал 23 октября. Когда его родители отлучились за покупками, он вылез из машины на рынке «Перекресток» и ушел в неизвестном направлении. Молодой человек — аутист, поэтому не может обходиться без помощи близких. Сейчас его ищут полиция и волонтеры.

Группа большая - 30 человек. Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

Группа большая - 30 человек.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

Корреспондент КП-Челябинск Антонина Снегуренко подключилась к группе людей, который в субботу, 2 ноября, обходят лесопарковую зону за памятников Курчатову. Лев пропал в районе улиц Труда — Коммуны. Все другие участки уже отработаны.

— В поисковой группе 30 человек. Мы разделились на группы поменьше, у каждого в руках — палка. Будем поднимать листья. Задача четкая — ищем лежащее на земле тело. Пройдем вдоль детской железной дороги, вдоль «Родника» и мелькомбината, — рассказывает Антонина.

КП-Челябинск следит за поисками в онлайн-режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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