«Ищем тело»: корреспондент КП-Челябинск в группе волонтеров вышла на поиски пропавшего аутиста
Лев Холодилин пропал 23 октября. Когда его родители отлучились за покупками, он вылез из машины на рынке «Перекресток» и ушел в неизвестном направлении. Молодой человек — аутист, поэтому не может обходиться без помощи близких. Сейчас его ищут полиция и волонтеры.
Группа большая - 30 человек.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО
Корреспондент КП-Челябинск Антонина Снегуренко подключилась к группе людей, который в субботу, 2 ноября, обходят лесопарковую зону за памятников Курчатову. Лев пропал в районе улиц Труда — Коммуны. Все другие участки уже отработаны.
— В поисковой группе 30 человек. Мы разделились на группы поменьше, у каждого в руках — палка. Будем поднимать листья. Задача четкая — ищем лежащее на земле тело. Пройдем вдоль детской железной дороги, вдоль «Родника» и мелькомбината, — рассказывает Антонина.
КП-Челябинск следит за поисками в онлайн-режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU