Гостей Златоуста напугала коричневая вода из-под крана

СЕГОДНЯ 09:05 2019-11-02T09:05:54+03:00

Купаться в грязной воде никто не решился. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Она не светлеет уже несколько дней

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Молодая пара из Челябинска поехала в гости к друзьям в Златоуст. Вечером супруги решили искупать двухмесячного сынишку. Но когда ванна заполнилась, окунуть малыша никто не решился.

— Хозяева рассказали, что коричневая вода потекла в их доме после того, как дали отопление. Сами они, естественно, в нее не лезут, — рассказала мама ребенка Светлана.

Как вам такая ржавая ванна? Фото: читатели КП-Челябинск.

По словам экспертов, причиной ржавой воды из-под крана зачастую являются ржавые трубы. Обычно коричневая вода появляется после опрессовки или аварийного отключения воды. Но стоит людям слить какой-то объем, и цвет воды приходит в норму.

Если коричневая вода течет несколько дней, нужно жаловаться в управляющую компанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU