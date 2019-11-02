2019-11-02T09:46:54+03:00
Общество

В Челябинск привезли мироточивую икону, которая умягчает сердца

Когда и где ей можно поклониться
Лидия ПЕСКОВА
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Икона уже в Челябинске. Фото: Челябинская епархия.Икона уже в Челябинске. Фото: Челябинская епархия.
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В Свято-Симеоновском кафедральном соборе в эти дни находится мироточивая икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» («Семистрельная»). В пятницу, 1 ноября, правящий архиерей совершил первый молебен перед святыней. Сейчас доступ к ней открыт для всех горожан.

В своем молебне митрополит Григорий попросил образ умягчить злые сердца, чтобы люди становились добрыми, чтобы на месте злобы в их сердцах поселилась любовь.

Тот самый образ. Фото: Челябинская епархия.

Тот самый образ. Фото: Челябинская епархия.

Как уже сообщалось, икона начала мироточить в 1999 году в обычной московской квартире в районе Измайловского парка. Позднее над святыней взяла шефство Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». В 2006 году для хранения чтимого образа построили храм в селе Бачурино Московской области. Хранителем святыни стал Сергей Фомин.

В субботу и в воскресенье Свято-Симеоновский кафедральный собор открыт с 7.30 до 20.00. В понедельник, 4 ноября, икона примет участие в традиционном общегородском крестном ходе, который начнется в 11.00 у Свято-Симеоновского кафедрального собора. Икону пронесут до храма Александра Невского на Алом поле и отправят в Магнитогорск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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