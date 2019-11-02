2019-11-02T13:33:16+03:00
Происшествия

Пассажир-рецидивист напал на таксиста во время поездки в Челябинске

Попытка ограбления закончилась неудачно
Лидия ПЕСКОВА
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Преступника задержали по горячим следам.Преступника задержали по горячим следам.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Пассажир, севший в машину, не вызвал подозрения у таксиста. Многие ленятся пристегнуть ремень и садятся позади водителя. Однако этот мужчина, как оказалось, вынашивал коварный замысел.

— Посреди дороги на улице Сахарова пассажир схватил водителя за шею и потребовал передать ему деньги и ценные вещи, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. — Но водителю удалось вырваться и покинуть автомобиль. После этого нападавший сел за руль и скрылся.

О нападении таксист тут же сообщил в полицию. В городе был объявлен план «Перехват». Преступника задержали.

Оказалось, что 28-летний мужчина уже был судим и не раз. Сейчас он арестован. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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