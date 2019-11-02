Пассажир-рецидивист напал на таксиста во время поездки в Челябинске

СЕГОДНЯ 13:30 2019-11-02T13:33:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Пассажир, севший в машину, не вызвал подозрения у таксиста. Многие ленятся пристегнуть ремень и садятся позади водителя. Однако этот мужчина, как оказалось, вынашивал коварный замысел.

— Посреди дороги на улице Сахарова пассажир схватил водителя за шею и потребовал передать ему деньги и ценные вещи, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. — Но водителю удалось вырваться и покинуть автомобиль. После этого нападавший сел за руль и скрылся.

О нападении таксист тут же сообщил в полицию. В городе был объявлен план «Перехват». Преступника задержали.

Оказалось, что 28-летний мужчина уже был судим и не раз. Сейчас он арестован. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU