2019-11-02T14:03:41+03:00
Общество

Уроженец Челябинска понравился трем наставникам очередного сезона шоу «Голос»

I Need a Dollar в исполнении Максима Субачева заставила повернуться к нему троих членов жюри
Лидия ПЕСКОВА
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Максим пошел в команду Шнурова. Фото: стоп-кадр с записи передачи.Максим пошел в команду Шнурова. Фото: стоп-кадр с записи передачи.
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Уроженец Челябинска Максим Субачев успешно прошел слепое прослушивание шоу «Голос» и стал полноправным участником восьмого сезона популярного телепроекта.

Во время слепого прослушивания участники шоу поют для жюри, которое сидит спинами к сцене. Если голос понравился, член жюри разворачивается к исполнителю и может пригласить того в свою команду.

Максим вышел на сцену в композицией I Need a Dollar Алоэ Блэка. Первой к нему повернулась Полина Гагарина, потом Сергей Шнуров, а за ним — Валерий Сюткин. Челябинец получил право выбрать себе в наставники любого.

— У меня клуб, который перспективно может войти в высшую лигу. Но ты там будешь играть центрального нападающего один единственный. Пойдешь к Сергею — попадаешь в Реал Мадрид, но будешь сидеть на скамейке запасных. У Полины ты будешь сидеть на замене, — раскрыл карты участнику шоу Валерий Сюткин.

Наш земляк выбрал команду Сергея Шнурова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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