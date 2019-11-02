На трассе М-5 в Челябинской области дотла выгорела фура

СЕГОДНЯ 14:57 2019-11-02T14:57:49+03:00

На место приехали три расчета пожарных, но спасти фуру они не смогли. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Несчастный случай произошел во втором часу ночи в субботу, 2 ноября. На трассе М-5 между Миассом и Златоустом во время движения вспыхнул грузовик MAN. Пожар начался в моторном отсеке и быстро перекинулся на кабину водителя.

Машина выгорела полностью, но сидевший за рулем мужчина не пострадал. Он успел выпрыгнуть из салона машины.

Огонь было видно за несколько километров. Фото: соцсети.

Сразу три расчета пожарных выехали на помощь: две машины выдвинулись из Миасса и одна из Златоуста. Но спасти технику не удалось. Пожарные тушили ее почти два часа, но фура выгорела полностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU