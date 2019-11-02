2019-11-02T15:36:26+03:00
Происшествия

Полиция установила имя мужчины, которого подозревают в порче 80 машин в Челябинской области

Мужчина прокалывал автомобилям колеса
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Одна из машин, оставшихся без колес. Фото: Полина Иванова.Одна из машин, оставшихся без колес. Фото: Полина Иванова.
Изменить размер текста:

Полиция Южноуральского района объявила в розыск 21-летнего Андрея Нахтигаля, которого подозревают в умышленной порче автомобилей. Мужчина может находиться на любой территории Челябинской области.

Андрей Нахтигаль на записи видеокамеры магазина. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

Андрей Нахтигаль на записи видеокамеры магазина. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Полиция уже ищет преступника, который повредил колеса более 80-ти автомашин. Есть подозрение, что это сделал 21-летний житель Еманжелинска Андрей Нахтигаль, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

О мотивах преступника не сообщается.

Если вы знаете, где находится этот молодой человек, позвоните в отдел МВД России по Еманжелинскому району по телефонам: 8 (35138) 2-12-02, 8-999-371-04-21, 8-950-737-52-18, 8-351-382-11-46.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Газель» протаранила иномарку с младенцем в Челябинской области
На трассе М-5 в Челябинской области дотла выгорела фура
Уроженец Челябинска понравился трем наставникам очередного сезона шоу «Голос»
Пассажир-рецидивист напал на таксиста во время поездки в Челябинске
В Челябинск привезли мироточивую икону, которая умягчает сердца
Школьница, спасшая малышку от несущегося тепловоза, получила награду в Москве
Гостей Златоуста напугала коричневая вода из-под крана
«Ищем тело»: корреспондент КП-Челябинск в группе волонтеров вышла на поиски пропавшего аутиста
Чемпионка Челябинской области по карате собирает деньги на лечение дочки
Стало известно место Челябинска в индексе качества городской среды
Под Челябинском расстреляли владельца кафе
Челябинский пенсионер собрал миллион просмотров на YouTube
В Челябинской области в лобовом ДТП погибла женщина
К аэропорту Челябинск несутся машины пожарных и скорые
Челябинцы задыхаются от пыли из-за добычи радиоактивного щебня
ВТБ на Урале открыл счета эскроу на 310 млн рублей
Стало известно, сколько автобусов выйдет на маршрут №4 в Челябинске
Арену «Трактор» освятила своим шоу Малефисента Гудим
В Челябинске работу ищут счастливые люди
Житель Челябинска разбил «лобовое» автомобилю, а чтобы избежать ответственности, инсценировал ДТП