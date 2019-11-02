Полиция установила имя мужчины, которого подозревают в порче 80 машин в Челябинской области

СЕГОДНЯ 15:16 2019-11-02T15:36:26+03:00

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Полиция Южноуральского района объявила в розыск 21-летнего Андрея Нахтигаля, которого подозревают в умышленной порче автомобилей. Мужчина может находиться на любой территории Челябинской области.

Андрей Нахтигаль на записи видеокамеры магазина. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Полиция уже ищет преступника, который повредил колеса более 80-ти автомашин. Есть подозрение, что это сделал 21-летний житель Еманжелинска Андрей Нахтигаль, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

О мотивах преступника не сообщается.

Если вы знаете, где находится этот молодой человек, позвоните в отдел МВД России по Еманжелинскому району по телефонам: 8 (35138) 2-12-02, 8-999-371-04-21, 8-950-737-52-18, 8-351-382-11-46.

ИСТОЧНИК KP.RU