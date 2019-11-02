2019-11-02T15:29:55+03:00
Происшествия

«Газель» протаранила иномарку с младенцем в Челябинской области

Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
"Газель" на скорости толкнула иномарку. Фото: ГИБДД Миасса."Газель" на скорости толкнула иномарку. Фото: ГИБДД Миасса.
Изменить размер текста:

В социальные сети выложили фотографии с места аварии двух иномарок, во время которой пострадал годовалый малыш. ДТП случилось в среду, 30 октября, на Тургоякском шоссе в Миассе.

— В третьем часу дня «Газель» на скорости въехала в автомобиль «Хонда Аккорд», на заднем сиденье которого сидел годовалый ребенок. Хотя малыш находился в специальном удерживающем устройстве, он получил травмы, — рассказала инспектор по пропаганде ОГИБДД по городу Миасс Дарья Лунева.

Помимо малыша, травмы при столкновении получил сидевший рядом 32-летний мужчина.

26-летний виновник аварии при столкновении не пострадал.

Полные обстоятельства ДТП выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Ковалев заработает в бою за чемпионство в 10 раз меньше Альвареса
В уральском дерби «Трактор» уступил «Автомобилисту» 3:5
Полиция установила имя мужчины, которого подозревают в порче 80 машин в Челябинской области
На трассе М-5 в Челябинской области дотла выгорела фура
Уроженец Челябинска понравился трем наставникам очередного сезона шоу «Голос»
Пассажир-рецидивист напал на таксиста во время поездки в Челябинске
В Челябинск привезли мироточивую икону, которая умягчает сердца
Школьница, спасшая малышку от несущегося тепловоза, получила награду в Москве
Гостей Златоуста напугала коричневая вода из-под крана
«Ищем тело»: корреспондент КП-Челябинск в группе волонтеров вышла на поиски пропавшего аутиста
Чемпионка Челябинской области по карате собирает деньги на лечение дочки
Стало известно место Челябинска в индексе качества городской среды
Под Челябинском расстреляли владельца кафе
Челябинский пенсионер собрал миллион просмотров на YouTube
В Челябинской области в лобовом ДТП погибла женщина
К аэропорту Челябинск несутся машины пожарных и скорые
Челябинцы задыхаются от пыли из-за добычи радиоактивного щебня
ВТБ на Урале открыл счета эскроу на 310 млн рублей
Стало известно, сколько автобусов выйдет на маршрут №4 в Челябинске
Арену «Трактор» освятила своим шоу Малефисента Гудим
В Челябинске работу ищут счастливые люди
Житель Челябинска разбил «лобовое» автомобилю, а чтобы избежать ответственности, инсценировал ДТП