«Газель» протаранила иномарку с младенцем в Челябинской области

СЕГОДНЯ 15:29 2019-11-02T15:29:55+03:00

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В социальные сети выложили фотографии с места аварии двух иномарок, во время которой пострадал годовалый малыш. ДТП случилось в среду, 30 октября, на Тургоякском шоссе в Миассе.

— В третьем часу дня «Газель» на скорости въехала в автомобиль «Хонда Аккорд», на заднем сиденье которого сидел годовалый ребенок. Хотя малыш находился в специальном удерживающем устройстве, он получил травмы, — рассказала инспектор по пропаганде ОГИБДД по городу Миасс Дарья Лунева.

Помимо малыша, травмы при столкновении получил сидевший рядом 32-летний мужчина.

26-летний виновник аварии при столкновении не пострадал.

Полные обстоятельства ДТП выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU