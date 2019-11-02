«Газель» протаранила иномарку с младенцем в Челябинской области
В социальные сети выложили фотографии с места аварии двух иномарок, во время которой пострадал годовалый малыш. ДТП случилось в среду, 30 октября, на Тургоякском шоссе в Миассе.
— В третьем часу дня «Газель» на скорости въехала в автомобиль «Хонда Аккорд», на заднем сиденье которого сидел годовалый ребенок. Хотя малыш находился в специальном удерживающем устройстве, он получил травмы, — рассказала инспектор по пропаганде ОГИБДД по городу Миасс Дарья Лунева.
Помимо малыша, травмы при столкновении получил сидевший рядом 32-летний мужчина.
26-летний виновник аварии при столкновении не пострадал.
Полные обстоятельства ДТП выясняет полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU