2019-11-02T17:47:58+03:00
Спорт

В уральском дерби «Трактор» уступил «Автомобилисту» 3:5

Следующий матч челябинцы сыграют 12 ноября в Магнитогорске с «Металлургом»
Алексей МИКУШИН
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Счет опять не в нашу пользу.Счет опять не в нашу пользу.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сошлись соседи по турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Трактор» — на 11-м месте, «Автомобилист» — на 10-м.

Черно-белые к концу второго периода уступали со счетом 1:5. При счете 1:4 главный тренер «медведей» Петерис Скудра заменил голкипера: место Василия Демченко в воротах занял Иван Федотов.

Единственный гол в составе «Трактора» забил Демир Мансуров. Однако уже в третьем отрезке матча хозяева сократили счет до 3:5. Первую шайбу после возвращения в родной клуб забросил Виталий Кравцов, а через 30 секунд Ярослав Косов сокращает отставание «Трактора».

К сожалению, больше черно-белые не смогли поразить ворота гостей. Игра так и завершилась со счетом 3:5. Это уже 10-е поражение «Трактора» от «Автомобилиста»

Следующий матч «Трактор» проведет 12 ноября в Магнитогорске, где сыграет с местным «Металлургом». Перерыв в чемпионате КХЛ связан с проведением Кубка Карьяла в рамках Еврохоккейтура.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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