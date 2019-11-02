Сергей Ковалев заработает в бою за чемпионство в 10 раз меньше Альвареса

СЕГОДНЯ 17:52 2019-11-02T17:52:42+03:00

Бой Сергея Ковалева начнется через несколько часов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поединок пройдет в Лас-Вегасе сегодня ночью

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В конце августа Крашер вернул себе звание лучшего боксера планеты по версии WBO в весовой категории до 79,4 кг. Тогда Ковалев досрочно закончил бой с британцев Энтони Ярдом.

А 2 ноября (по челябинскому времени поединок начнется в 8.00, 3 ноября) Ковалев будет защищать свой титул в бою с мексиканцем Саулем Альваресом по прозвищу Канело.

Накануне Крашер только с четвертой попытки смог зафиксировать на весах нужные килограммы.

Бой с Альваресом пройдет в Лас-Вегасе на арене «MGM Grand», которая вмешает 16 тысяч зрителей. Пишут, что цена билетов на бой от 13 до 113 тысяч рублей.

Также заявлено, что в независимости от исхода поединка Сергей Ковалев получит три млн долларов, Альварес — 35 миллиона. Выходит Крашер заработает раз в 10 меньше.

И немного статистики. Сергей Ковалев — 34 победы (29 нокаутом), одна ничья и три поражения; Альварес — 52 победы (35 нокаутов), две ничьи, одно поражение.

Напомним, Крашер был чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF и WBO.

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ИСТОЧНИК KP.RU