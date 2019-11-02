Трехметровый ангел явился жителям маленького городка в Челябинской области

СЕГОДНЯ 20:50 2019-11-02T20:50:03+03:00

Но впечатлил он далеко не всех

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В социальные сети кто-то выложил фото из Троицка. Здесь на маленькой улочке проживает самобытный художник. Он делает скульптуры из гипса и выставляет их у себя в палисаднике. Многие горожане приходят к дому, чтобы сделать красивые снимки. А кое-кто даже просит перенести удивительные скульптуры в городской сквер.

Не улица, а музей. Фото: соцсети.

Самая впечатляющая фигура — золотой ангел с крыльями.

— Ей место в сквере! — замечают одни.

— Да ну, колхоз. Это детская лепнина, — возражают другие.

О том, что мобильник - разъединяет. Фото: соцсети.

Рядом с ангелом — многодетная мать с ребятишками. И влюбленные, разделенные стеклом смартфона. Каждый, кто видит эти скульптуры, открывает в них собственный смысл.

— Это самобытный художник, не придирайтесь сильно. Он для себя их делал, а не на заказ. Здорово, когда человек не боится самовыражаться. Для улицы это настоящее украшение. Еще одна достопримечательность нашего города! — защищают художника горожане.

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ИСТОЧНИК KP.RU