Волонтеры продолжат поиск пропавшего в Челябинске парня-аутиста
В субботу, 2 ноября, десятки волонтеров прочесывали лесопарковую зону Челябинска в надежде найти пропавшего парня-аутиста. В поисках принимала участие корреспондент КП-Челябинск. Однако поиски не принесли результата. Скорее всего, в лесу Льва Холодилина нет. Это значит, что шансы найти его живым высоки.
Фото: Легион-Спас.
Часть волонтеров уверены, что парень все еще кружит в районе Северо-Запада, и собираются продолжить поиски в воскресенье.
— Завтра выходной. Нужно массово патрулировать город, прочесывать улицы. Нужно начать в Братьев Кашириных, с Косарева и идти к памятнику Курчатова. Парень все-таки выйдет из своего укрытия за едой, — предлагает один из волонтеров Дмитрий Земляк.
Сбор добровольцев намечен на 9.00 у ТК «Чайка».
Следить за поисками парня можно в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU