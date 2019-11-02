Волонтеры продолжат поиск пропавшего в Челябинске парня-аутиста

2 Нояб. 22:05 2019-11-02T22:06:51+03:00

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В субботу, 2 ноября, десятки волонтеров прочесывали лесопарковую зону Челябинска в надежде найти пропавшего парня-аутиста. В поисках принимала участие корреспондент КП-Челябинск. Однако поиски не принесли результата. Скорее всего, в лесу Льва Холодилина нет. Это значит, что шансы найти его живым высоки.

Фото: Легион-Спас.

Часть волонтеров уверены, что парень все еще кружит в районе Северо-Запада, и собираются продолжить поиски в воскресенье.

— Завтра выходной. Нужно массово патрулировать город, прочесывать улицы. Нужно начать в Братьев Кашириных, с Косарева и идти к памятнику Курчатова. Парень все-таки выйдет из своего укрытия за едой, — предлагает один из волонтеров Дмитрий Земляк.

Сбор добровольцев намечен на 9.00 у ТК «Чайка».

Следить за поисками парня можно в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU