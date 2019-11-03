2019-11-03T05:52:15+03:00
Происшествия

В Челябинской области из-за хлопка газа в квартире эвакуирован 21 человек

ЧП случилось в Карабаше накануне около полуночи
Ольга АНТОНОВА
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Воздушной волной на кухне в квартире в Карабаше вынесло стекла. Фото: 74.mchs.gov.ruВоздушной волной на кухне в квартире в Карабаше вынесло стекла. Фото: 74.mchs.gov.ru
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Звонок на пульт дежурному ГУ МЧС по Челябинской области раздался 2 ноября, в 23.54. В квартире жилого дома в Карабаше на ул. Металлургов раздался хлопок газовоздушной смеси. К счастью без последующего горения.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в жилище находилось три человека, в том числе десятилетний ребенок. С незначительными ожогами в больницу Карабаша отправлена женщина. Больше никто не пострадал.

Воздушная волна на кухне в квартире, где раздался хлопок, вынесла стекло. Несущие конструкции здания целы.

Сразу после сигнала о ЧП из Миасса на место выехали силы немедленного реагирования гарнизона пожарной охраны. Для обследования дома из квартир был эвакуирован 21 человек, в том числе — трое детей. Через некоторое время людям позволили вернуться в жилища.

Сотрудники полиции устанавливают причины происшествия. Предположительно, виной всему неисправные внутриквартирные газовые сети.

Напомним, в июне из-за хлопка газа вынесло стекла в окнах квартиры в Челябинске, в дома по Комсомольскому проспекту. Тогда причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем. Хозяин хранил в квартире емкости с сжиженным газом. Они сдетонировали. С ожогами рук и ног госпитализировали одного человека. Конструкции дома уцелели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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