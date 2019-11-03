В Челябинске на Кировке прошла спецоперация

СЕГОДНЯ 06:17 2019-11-03T06:17:26+03:00

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Прошлой зимой по главной пешеходной улице, как и по всему центру города, ходить было опасно из-за куч снега и льда. Исполнителям многомиллионных контрактов было откровенно плевать на критику горожан и чиновников. В этом году за бракоделов, кажется, взялись. Так, главный подрядчик по уборке улиц, АО «Южуралмост», уже оштрафован за не вывезенные кучи снега и льда.

Накануне ночью, до 5.00, Кировку чистили от снега и льда. Об этом рассказали в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области:

— Убирать Кировку — дело непростое. Ее приходится чистить почти вручную, из-за особенностей пешеходной зоны. Сначала снежные кучи формируют дворники, поближе к местам, куда могут подъехать самосвалы, после чего их увозят на полигон. В выходные работы продолжаются, и кучи могут появиться вновь, но их также оперативно вывезут! Будет вестись очистка тротуаров от наледи.

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ИСТОЧНИК KP.RU