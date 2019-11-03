В Челябинске в отставку ушел тренер «Трактора» Петерис Скурда

СЕГОДНЯ 06:47 2019-11-03T06:47:24+03:00

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Контракт с ХК «Трактор» Петерис Скурда подписал в апреле нынешнего года. А 2 ноября его уволили с поста главного тренера команды. Вместо него назначен Владимир Юрзинов-младший, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Претензий к латвийцу Скурде у болельщиков «Трактора» и руководства клуба очень много. Как сообщает пресс-служба клуба, в нынешнем чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Трактор» под руководством Скурды заработал 22 очка в 27 матчах. Сейчас клуб занимает 11-е место в Восточной конференции. Команда забросила 46 шайб и 65 пропустила.

Из-за неудовлетворительных спортивных результатов по требованию президента клуба Алексея Текслера Петерис Скудра и отправлен в отставку. Возглавить «Трактор» предложено Владимиру Юрзинову. Как пояснил гендиректор ХК «Трактор» Борис Видгоф, соглашение с ним будет подписано в ближайшие дни, когда тренер приедет в Челябинск.

Накануне, 2 ноября, «Трактор» проиграл «Автомобилисту» (5:7).

Досье «КП»

Владимир Юрзинов

Родился 26 марта 1965 в Москве

Работал в командах:

«Локомотив» Ярославль (2002-2003);

«Химик» Воскресенск (2004);

«Сибирь» Новосибирск (2005-2006);

«Торпедо» Нижний Новгород (2006-2007);

«Северсталь» Череповец (2008-2009) - главным тренером;

СКА Санкт-Петербург (2010-2011) - старшим тренером;

«Салават Юлаев» (2011-2012) - старшим тренером;

«Салават Юлаев» (2013-2015) - главным тренером;

«Куньлунь Ред Стар» (2016-2017) - главным тренером;

«Сибирь» Новосибирск (2017-2019) - главным тренером;

Юрзинов едет в Челябинск. Фото: hctraktor.org

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