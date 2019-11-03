Один из десяти тысяч. В Челябинске маленькой спортсменке нужен донор костного мозга

СЕГОДНЯ 08:28 2019-11-03T09:41:08+03:00

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Беда на семью Мишиных обрушилась камнепадом. Еще в новогодние праздники семилетняя Лера нарядной бабочкой порхала у елки. А сейчас ей каждую неделю переливают кровь, чтобы облегчить страдания. Ребенку требуется пересадка костного мозга. Ни химиотерапия, ни облучение не помогут ей в лечении. Есть два года для поиска донора костного мозга и пересадки.

— Из-за болезни Лера не пошла в первый класс, перестала заниматься черлидингом. День, когда мы узнали диагноз, расколол нашу жизнь на «до» и «после», — говорит мама заболевшей девочки Анна Мишина.

Не привыкшие пасовать перед трудностями, родные сплотились вокруг девочки. Они просят друзей, тренеров, взрослых спортсменов, родителей спортсменов, родных, близких, знакомых и знакомых их знакомых не оставаться в стороне. Все что нужно для начала — это сдать кровь, а затем встать в регистр доноров костного мозга. Чем быстрее сформируется регистр, тем больше шансов Леры на жизнь. По статистике для пересадки подходит лишь один донор из 10 тысяч.

Все неравнодушные возрастом от 18 до 45 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, весом более 50 кг могут помочь Лере, бесплатно сдав кровь на типирование 4 ноября во всех центрах Инвитро и CMD. В День народного единства по всей России, в том числе и в Челябинской области, пройдет акция по сбору данных для Национального регистра доноров костного мозга.

Семья больного ребенка будет благодарна и за материальную помощь.

Реквизиты карты мамы Леры:

Получатель: Мишина Анна Васильевна

Номер счета: 40817810072000493242

Банк получателя: ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 047501602

Корр. счет: 30101810700000000602

ИНН: 7707083893

КПП: 745302001

Карта Сбербанка Мишина Анна Васильевна

ИСТОЧНИК KP.RU