В Челябинске на Алое поле придут Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский

СЕГОДНЯ 09:48 2019-11-03T09:50:50+03:00

Сегодня в центре города пройдет исторический праздник, посвященный событиям Смутного времени

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В воскресенье, 3 ноября, в сквере на Алом поле состоится историческая реконструкция ко Дню народного единства. Горожанам представят эпизоды Смутного времени, которые завершились изгнанием захватчиков из Москвы народным ополчением. На интервентов народ повели тогда Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. На троне воцарилась династия Романовых.

Атмосферу начала XVII века воссоздадут с помощью исторической реконструкции. Горожане увидят персонажей Смуты — Минина, Пожарского, царя Михаила Романова и Лжедмитрия.

В программе праздника — мастер-классы по колокольному звону, викторины, старорусские народные игры и забавы. Зрители увидят быт походного лагеря времен Смуты. Лотки раскинет ярмарка «БлагоБазар».

Организаторы мероприятия: Челябинская региональная молодежная общественная организация поддержки инициатив «Молодежная палата», Центр информационной поддержки «МедиаМост», Клуб «Серебряный единорог», Клуб исторического танца «Гаттака».

Праздник, посвященный Дню народного единства

3 ноября 2019 года, 14.00-17.00.

Место: сквер на Алом поле, за памятником «Орленок»

Праздник, посвященный Дню народного единства

3 ноября 2019 года, 14.00-17.00.

Место: сквер на Алом поле, за памятником «Орленок»

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