Трое пострадавших: в ДТП на трассе в Челябинской области столкнулся ВАЗ и Газель

СЕГОДНЯ 13:22 2019-11-03T13:22:12+03:00

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В социальной сети ВКонтакте в группе Регион-74 | Златоуст опубликовали фотографии жуткой аварии. На снимках - смятый в гармошку капот легковушки и искореженный передок грузовичка. Вокруг суетятся работники ГИБДД и врачи.

Автор поста пишет:

— На Куссинском шоссе произошло лобовое столкновение «ВАЗ-2115» и «ГАЗель». На данный момент известно, что один человек погиб, а еще один пострадал.

На этом участке дороге везде сплошная разметка и обгон запрещен. Возможно, кто-то из участников столкновения нарушил правила, либо, не справился с управлением.

В госавтоинспекции пока не комментируют произошедшее, не называют виновных. Идет проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU