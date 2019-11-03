Трое пострадавших: в ДТП на трассе в Челябинской области столкнулся ВАЗ и Газель
В социальной сети ВКонтакте в группе Регион-74 | Златоуст опубликовали фотографии жуткой аварии. На снимках - смятый в гармошку капот легковушки и искореженный передок грузовичка. Вокруг суетятся работники ГИБДД и врачи.
Автор поста пишет:
— На Куссинском шоссе произошло лобовое столкновение «ВАЗ-2115» и «ГАЗель». На данный момент известно, что один человек погиб, а еще один пострадал.
На этом участке дороге везде сплошная разметка и обгон запрещен. Возможно, кто-то из участников столкновения нарушил правила, либо, не справился с управлением.
В госавтоинспекции пока не комментируют произошедшее, не называют виновных. Идет проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU