Иномарка опрокинулась на мосту возле РК «Мегаполис» в Челябинске
— ДТП случилось в 13 часов: на мосту произошло столкновение двух автомобилей: ВАЗ-2109 и «Хуандэй Элантра». Погибших нет, мы выясняем подробности аварии. Сейчас еще неизвестно, что стало ее причиной, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГИБДД.
Мост, где все это случилось, не самое безопасное место. С обоих сторон въезд на него идет с поворота. Машины резко входят и редко притормаживают здесь. Место узкое. И случись небольшой занос, аварии не избежать.
Несколько лет назад здесь после столкновения погиб водитель. Виновный скрылся за границей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вам известны подробности этого события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU