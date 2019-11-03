2019-11-03T14:44:53+03:00
Происшествия

Иномарка опрокинулась на мосту возле РК «Мегаполис» в Челябинске

«Хендэй» лежит на крыше, есть пострадавшие
Андрей СОКОЛОВ
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Фото: видео с регистратора (vk.com)Фото: видео с регистратора (vk.com)
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ДТП случилось в 13 часов: на мосту произошло столкновение двух автомобилей: ВАЗ-2109 и «Хуандэй Элантра». Погибших нет, мы выясняем подробности аварии. Сейчас еще неизвестно, что стало ее причиной, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГИБДД.

Мост, где все это случилось, не самое безопасное место. С обоих сторон въезд на него идет с поворота. Машины резко входят и редко притормаживают здесь. Место узкое. И случись небольшой занос, аварии не избежать.

Несколько лет назад здесь после столкновения погиб водитель. Виновный скрылся за границей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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