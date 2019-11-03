2019-11-03T14:57:25+03:00
Общество

До 5 ноября Челябинск и его соседи будут жить в режиме НМУ

Режим черного неба объявлен в четырех городах области
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Челябинцы выкладывают фото в соцети. Фото: Мария Братенева/Челябинск дыши.Челябинцы выкладывают фото в соцети. Фото: Мария Братенева/Челябинск дыши.
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Челябинский Гидрометцентр дал невеселый прогноз на эти выходные:

— В приземном слое атмосферы до 5 ноября ожидается безветренная погода, что способствует накоплению веществ загрязняющих атмосферу.

НМУ первой степени опасности захватит в плен территорию Челябинска, Коркино, Карабаша и Златоуста. В это время водителям не рекомендуют без особой надобности выезжать на дороги, а предприятиям — снизить выбросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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