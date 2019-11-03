До 5 ноября Челябинск и его соседи будут жить в режиме НМУ
Режим черного неба объявлен в четырех городах области
Челябинцы выкладывают фото в соцети. Фото: Мария Братенева/Челябинск дыши.
Изменить размер текста:
Челябинский Гидрометцентр дал невеселый прогноз на эти выходные:
— В приземном слое атмосферы до 5 ноября ожидается безветренная погода, что способствует накоплению веществ загрязняющих атмосферу.
НМУ первой степени опасности захватит в плен территорию Челябинска, Коркино, Карабаша и Златоуста. В это время водителям не рекомендуют без особой надобности выезжать на дороги, а предприятиям — снизить выбросы.
ИСТОЧНИК KP.RU