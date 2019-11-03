«Тефтелевы кучи» возвращаются на тротуары Челябинска

СЕГОДНЯ 15:33 2019-11-03T15:37:51+03:00

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На странице общества «Челябинский урбанист» опубликован снимок, который запечатлел новую проблему города. Всем известные «Тефтелевы кучи», названные так по имени предыдущего мэра, уже не портят вид города. Новый руководитель мегаполиса Наталья Котова объявила им решительную войну: подрядчики, как ошпаренные, убирают проезжую часть.

Но тут пришла беда, которую спровоцировал еще один народный мем под названием (уж простите) «Кондомы Елистратова». Эти незатейливые урны были установлены в Советском районе при другом бывшем мэре. Напоминают они, э-э-э... В общем на металлической палке — кольцо, а в него вставлен пакет.

В ветряную погоду пакет этот приобретает продолговато-округлую форму (видео).

Теперь из-за них, и еще из-за одного проклятия Челябинска — заборов, трактора не могут очистит тротуар. Им элементарно не хватает места, чтобы втиснуться между этим металлическим безобразием.

Разогнался тракторишка, намел сугроб и...

— Извините, дальше проехать не могу, а лопатой здесь работать меня не нанимали!

Так и будем теперь всю зиму жить? Старые урны демонтировать пока не собираются, а заборы продолжают тыкать во все свободные места с какой-то особой остервенелостью. Видимо, понимают, что скоро лавочку по штамповке этого добра прикроют, и спешат отработать свои контракты.

КОММЕНТАРИЙ

— Я отговаривал чиновников ставить эти урны, — рассказывает общественник Лев Владов. — Но все равно их купили четыре сотни за полмиллиона рублей! Урны воткнули прямо на тротуары. Результат мы видим. Заборы ставят чиновники, ответственные за дороги, работают по схеме: создают большие контракты, отдают одной фирме, которая работает с огромной прибылью.

Фото: Челябинский урбанист.

Комментарий по этому поводу в администрации Советского района нам получить из-за выходных не удалось. Мы надеемся, что они пришлют свой ответ на вопрос, когда уберут эти урны, нам на адрес редакции kpravda@ya.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU