В Магнитогорске прохожие спасли пони, которая выскочила на дорогу
Это видео появилось в группе «На дорогах Магнитки»/ВКонтакте. На нем видеорегистратор запечатлел пони, которая выбежала на проезжую часть, пересекла встречную полосу и побежала перед автомобилем.
Водитель сбавил скорость и стал сигналить слегка лошадке. А потом - прижимать ее к обочине. Здесь пони перехватили два прохожих. Погладили по головке, взяли за привязь и отвели на тротуар:
— Вон там, за ней девчонка бежит, — сказал один из них.
Лошадку удалось остановить. Видео: «На дорогах Магнитки»/ВКонтакте
Горожане под этим постом осудили людей, которые зарабатывают на пони деньги:
— Катают на бедной лошадке детишек под 70 кг весом, вот они и бросаются от безысходности под машины.
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ИСТОЧНИК KP.RU