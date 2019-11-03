2019-11-03T16:03:58+03:00
Происшествия

В Магнитогорске прохожие спасли пони, которая выскочила на дорогу

Лошадка убежала от своей хозяйки (видео)
Андрей СОКОЛОВ
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Лошадка попала в объектив камеры регистратора. Видео: «На дорогах Магнитки»/ВКонтактеЛошадка попала в объектив камеры регистратора. Видео: «На дорогах Магнитки»/ВКонтакте
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Это видео появилось в группе «На дорогах Магнитки»/ВКонтакте. На нем видеорегистратор запечатлел пони, которая выбежала на проезжую часть, пересекла встречную полосу и побежала перед автомобилем.

Водитель сбавил скорость и стал сигналить слегка лошадке. А потом - прижимать ее к обочине. Здесь пони перехватили два прохожих. Погладили по головке, взяли за привязь и отвели на тротуар:

— Вон там, за ней девчонка бежит, — сказал один из них.

Лошадку удалось остановить. Видео: «На дорогах Магнитки»/ВКонтакте

Лошадку удалось остановить. Видео: «На дорогах Магнитки»/ВКонтакте

Горожане под этим постом осудили людей, которые зарабатывают на пони деньги:

— Катают на бедной лошадке детишек под 70 кг весом, вот они и бросаются от безысходности под машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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