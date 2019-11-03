Полиция Челябинска опубликовала фото серийного грабителя телефонов

СЕГОДНЯ 16:34 2019-11-03T16:36:42+03:00

Всех, кто знает о нахождении этого человека, просят звонить в уголовный розыск

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Ранее неоднократно судим. На обеих кистях рук татуировки. Одет в синюю куртку с красной молнией. 1996 года рождения. Зовут Луканин Кирилл.

Эти сведения опубликованы на ориентировке, что появилась на днях в Челябинске.

Разыскивают этого человека по подозрению в серии краж сотовых телефонов. Действует он по такой схеме. Внезапно подходит к человеку и сует ему в руки пакет:

- Братан, подержи, пожалуйста, мои вещи. И дай позвонить, срочно надо очень. На минуту!

От неожиданности люди теряются, потом немного приходят в себя и решают, раз у меня его вещи, как бы в залог, то можно дать телефон.

Больше мобильника никто не видит. Мошенник делает ноги...

По заявлениям потерпевших удалось по камерам наблюдения найти фото воришки. Всех, кто знает что-либо о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 02, 8 982 280 30 33 (уголовный розыск).

С помощью этих объявлений полиция надеется быстро поймать подозреваемого.

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ИСТОЧНИК KP.RU