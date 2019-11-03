Полиция Челябинска опубликовала фото серийного грабителя телефонов
Ранее неоднократно судим. На обеих кистях рук татуировки. Одет в синюю куртку с красной молнией. 1996 года рождения. Зовут Луканин Кирилл.
Эти сведения опубликованы на ориентировке, что появилась на днях в Челябинске.
Разыскивают этого человека по подозрению в серии краж сотовых телефонов. Действует он по такой схеме. Внезапно подходит к человеку и сует ему в руки пакет:
- Братан, подержи, пожалуйста, мои вещи. И дай позвонить, срочно надо очень. На минуту!
От неожиданности люди теряются, потом немного приходят в себя и решают, раз у меня его вещи, как бы в залог, то можно дать телефон.
Больше мобильника никто не видит. Мошенник делает ноги...
По заявлениям потерпевших удалось по камерам наблюдения найти фото воришки. Всех, кто знает что-либо о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 02, 8 982 280 30 33 (уголовный розыск).
С помощью этих объявлений полиция надеется быстро поймать подозреваемого.
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ИСТОЧНИК KP.RU