В Магнитогорске пропали два подростка

СЕГОДНЯ 19:24 2019-11-03T19:25:56+03:00

С разницей в сутки исчезли юноша и девушка

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Их исчезновение, скорее всего, не связано между собой. Волонтеры-поисковики из Магнитогорска получили ориентировки на 16-летнего Сироджиддина Додарбекова и 13-летнюю Валерию Андриянову.

Сироджиддин не выходит на связь с близкими с 1 октября. Он ушел в вечернее время из дома № 17 по пр. Карла Маркса. Приметы исчезнувшего: рост — 180 см, телосложение худощавое, волосы темные, глаза карие. Был одет в синие джинсы и черную куртку. На ногах — кроссовки черного цвета.

13-летняя Валерия Андриянова ушла их дома в воскресенье, 3 ноября. Девочка ушла утром, из дома №4 по ул. Строителей.

Приметы девушки: рост 173 см, телосложение плотное, волосы русые, глаза темного цвета. Была одета в пуховик темно-серого цвета, черные брюки. На ногах — замшевые ботинки.

Всех, кто располагает информацией об исчезнувших, просят связаться с координаторами «Легион Спаса» в Магнитогорске по тел. 8-908-053-31-26 (Мария), 8-951-474-44-96 (Анастасия).

Валерия ушла из дома в воскресенье утром. Фото: "Легион-СПАС" MGN ПОИСК ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ" vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU