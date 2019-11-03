2019-11-03T21:23:57+03:00
Происшествия

«Виновато плохое освещение»: челябинцы обсуждают ДТП на Краснопольском проспекте

Из-за тусклых фонарей аварий не избежать
Андрей СОКОЛОВ
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Фото: vk.com/parkoviy_74Фото: vk.com/parkoviy_74
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В группе «Парковый Челябинск» обсуждают аварию, которая случилась сегодня вечером по дороге в их район. Там микроавтобус въехал в строительные вагончики. Но тема для дискуссии не нарушение правил дорожного движения.

— Вам не кажется что у нас слишком темно на проспекте а дорога слишком бугристая. Пока в центре клепают заборы, на эти деньги могли бы проспект нормальный сделать, — написала автор фото ДТП Евгения.

Укор в сторону чиновников отвечающих за дороги поддержали подписчики группы:

— Нам нужен светлый проспект с красивыми витринами, рекламой и безопасной пешеходной зоной. А не этот, весь утыканный стоянками. А пока едва горят тусклые фонари, не мешало организовать постоянный патруль ППС в темное время суток.

О проблеме в мэрии знают. На прошлые запросы по этой теме прежние руководители отвечали отписками: «Краснопольский проспект в стадии незавершенного строительства».

КОММЕНТАРИЙ

— Стоянки вдоль проспекта появились с легкой руки бывшего мэра Тефтелева, - говорит депутат гордумы Дмитрий Григорчик. - Люди возмущались, но все тщетно. Будем добиваться, чтобы проспект был проспектом. Для этого не только стоянки надо убрать, но и создать инфраструктуру для хранения автомобилей в «Парковом», которой нас сейчас хотят лишить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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