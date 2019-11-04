«Плевали на пешеходов»: Челябинск превратился в гигантский каток

СЕГОДНЯ 09:58 2019-11-04T09:58:44+03:00

Автодороги почистили и со спокойной душой ушли отдыхать [куда жаловаться]

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31 октября в Челябинске отметилось сильным снегопадом. Первую битву с осадками дорожники проиграли, хотя готовились в этот раз заранее. Однако за первые сутки все дороги в городе буквально вылизали. Во многом благодаря ненавистным челябинцам реагентам, которыми топят снег.

— Дороги хорошо убраны, но тротуары — это ад, — жалуются читатели КП-Челябинск.

В редакцию поступили десятки жалоб от горожан. Лейтмотив всех обращений — на пешеходов наплевали.

— Во дворах рядом с домами дворники расчистили тропинки, но стоит выйти за пределы квартала — начинается каток. Ничего удивительного — дворников со спокойной душой начальство отпустило на длинные выходные. Не платить же им сверхурочные, а люди уж как-нибудь потерпят, — поделилась жительница микрорайона возле больницы скорой помощи Юлия.

Подобная ситуация наблюдается по всему городу. Заледеневшие тротуары проверяют на прочность нервы горожан. К сожалению, на предстоящих выборах мэра челябинцы не смогут воздать чиновникам: главу города уже несколько лет выбирает комиссия, а не жители.

Кому жаловаться на снег в Челябинске

— На крупных городских дорогах — управление дорожного хозяйства. Самое простое отправить обращение через сайт. Внутри кварталов, тротуары — управление благоустройства. Рядом с домом — управляющая компания. В управляющую компанию оперативнее позвонить и следует еще написать им обращение на сайт.

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ИСТОЧНИК KP.RU