Начальника отдела полиции из Челябинской области обвинили в разгроме сауны

СЕГОДНЯ 11:57 2019-11-04T11:58:38+03:00

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Пост появился в группе во «ВКонтакте» «Омбудсмен полиции». В этом сообществе делятся новостями причастные к службе МВД со всей страны. Справедливости ради отметим, что в паблике много негатива и не всегда он оправдан. Накануне в сообществе появился пост по поводу начальника районного отдела полиции из Нагайбака.

— Вместе с родственником он напился и поехал покорять сауну в Магнитогорске. Там начали бурагозить. Чтобы их успокоить, вызвали наряд. Начальник махал ксивой и его доставили в магнитогорскую полицию, — написал анонимку один из участников сообщества.

— Информация, изложенная в паблике, проверяется. Доложено руководству. Проверку проводит управление по работе с личным составом, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Если инцидент окажется правдой, то руководителя наверняка уволят.

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ИСТОЧНИК KP.RU