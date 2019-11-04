На зимние каникулы ФК «Челябинск» уходит на втором месте в первенстве России

СЕГОДНЯ 12:07 2019-11-04T12:07:48+03:00

Изменить размер текста: A A

«Горожане» переиграли «Зенит-Ижевск» со счетом 2:1. Два гола в ворота гостей челябинцы забили в первом тайме: на 25-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник «Зенита» Макар Кабаков, а через 10 минут Руслан Байтуков замкнул навес с углового флажка. В середине второго тайма гости сократили преимущество, и продолжали остро атаковать. Но «Челябинск» отстоял победу. Кстати, это уже пятый подряд успех «горожан», и на зимние каникулы они уходят, занимая вторую строчку в турнирной таблице.

Следующий матч «Челябинск» проведет 7 апреля. А из небольшого отпуска команда выйдет в декабре, и продолжит подготовку ко второй части первенства России.

По словам главного наставника ФК «Челябинск» Михаила Сальникова в феврале и марте команда проведет два тренировочных сбора.

Фото: ФК Челябинск

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного спортивного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU