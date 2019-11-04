Лучший участковый Челябинской области борется за новенький внедорожник
В России идет финальный этап конкурса «Народный участковый». МВД вместе с «Комсомольской правдой» запустили голосование. Среди участников — Курман Алтымбаев из Брединского района. Он победил на региональном этапе и теперь представляет Челябинскую область.
Курман служил на Кавказе, работал альпинистом, а в 35 лет пришел в полицию. Недавно получил благодарность от начальника за раскрытие банды, которая перевозила наркотики, оружие, взрывчатку.
Итоги голосования подведут 15 ноября — к профессиональному празднику Дню участковых уполномоченных полиции. Победителю подарят внедорожник УАЗ «Патриот».
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ИСТОЧНИК KP.RU