2019-11-04T12:09:14+03:00
Общество

Лучший участковый Челябинской области борется за новенький внедорожник

Курман Алтымбаев стал лучшим на Южном Урале и теперь может победить на всероссийском уровне
Андрей АБРАМОВ
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Курман Алтымбаев из Челябинской области борется за звание «Народного участкового».Курман Алтымбаев из Челябинской области борется за звание «Народного участкового».Фото: Валентина ВАГАНОВА
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В России идет финальный этап конкурса «Народный участковый». МВД вместе с «Комсомольской правдой» запустили голосование. Среди участников — Курман Алтымбаев из Брединского района. Он победил на региональном этапе и теперь представляет Челябинскую область.

Курман служил на Кавказе, работал альпинистом, а в 35 лет пришел в полицию. Недавно получил благодарность от начальника за раскрытие банды, которая перевозила наркотики, оружие, взрывчатку.

Итоги голосования подведут 15 ноября — к профессиональному празднику Дню участковых уполномоченных полиции. Победителю подарят внедорожник УАЗ «Патриот».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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