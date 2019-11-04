«Грязная невеста» в Челябинске рекламирует свадебный салон

СЕГОДНЯ 12:23 2019-11-04T12:23:17+03:00

В КП-Челябинск прислали вот такое свадебное платье. Так и хочется пойти в нем под венец! Фото: предоставлено читателями.

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Читатели КП-Челябинск прислали в редакцию забавное фото. Его сделали возле торговых рядов вдоль Зеленого рынка на Кирова. В кадре — грязное свадебное платье на пыльном манекене. Таким образом рекламируется свадебный салон.

— В лучших традициях базаров 90-х в Челябинске отделы продолжают выставлять образцы одежды на улицу. Так и хочется зайти в салон, глядя на это платье свадебной принцессы, насквозь пропитанное дорожной пылью. До чего же у нас осязаемый воздух! А может, мы чего-то не понимаем, а владельцы этого салона на самом деле затеяли творческий перфоманс? — снабдил подписью автор кадра.

Также внимания достойны манекены-эксгибиционисты на заднем плане. Поверх голого туловища надеты короткие пуховики.

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ИСТОЧНИК KP.RU