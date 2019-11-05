«Спасите мои глаза!»: в соцсети обсуждают леопардовые лосины на жительнице Челябинской области с пышными формами

СЕГОДНЯ 04:55 2019-11-05T04:57:27+03:00

Некоторые считают, что именно такие женщины — мечта мужчин. Комментарий психолога

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Леггинсы не дают покоя пользователям соцсетей. Увидев девушку в оригинальных обтягивающих штанишках, они достают телефоны и фотографируют. Как правило, фото оказывается во «ВКонтакте». В этот раз в группе Копейск [В]Теме.

— Кто-нибудь спасите мои глаза! — подписал житель Копейска свой снимок с женщиной в леопардовых леггинсах.

Обычно мы видим такие луки в теплое время года. А в остальном — классика жанра.

— Черный цвет стройнит только до 48 размера. Дальше он бессилен, нужны леопардовые лосины — иронизирует в комментариях Роман Кантуев.

— Леопардовые леггинсы — это так вульгарно, — прокомментировал Павел Усольцев.

— Не просвечивают, и на том спасибо, — добавила Мария Клипикова.

Но большинство подписчиков паблика вступились за обладательницу лосин со звериным принтом. Они считают, что каждый имеет право выглядеть, как хочет, и носить, что пожелает. А кто-то даже заявил, что именно такие женщины, как на фото, нравятся мужчинам.

Напомним, недавно пользователи соцсети также обсуждали лосины телесного цвета. А, быть может, дамы таким видом нарочно привлекают внимание?

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

— Лосины под леопарда и других животных, выбор пушистого, змеиного окраса — это мимикрия под животных. Это образный перенос своего «Я» на некоего представителя животного мира, чтобы обладать чертами, силой, гибкостью, эротичностью. Это первое, — говорит психолог Жанна Кулькова. — Второе: примитивно возбудить определенный интерес к собственной персоне. Перышки, стекляшки — все это ради того, чтобы на них обращали внимание. Функционально стекляшки никакого смысла не несут. Только ради привлечения внимания к себе.

Телесные лосины — это демонстрация обнаженности, близкой к психологической патологии. Ведь чувство стыда — это линейка психического здоровья человека. Когда этого нет, то тут далеко от психологической нормы.

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ИСТОЧНИК KP.RU