В Челябинской области пропавший кот оставил послание на стене подъезда
В подъезде одного из домов Копейска поселился кот. Типичная ситуация. Жители не стали его прогонять.
— Кормили всем подъездом кота. Потом он куда-то пропал. Сегодня увидела вот это, — написала женщина в группе «ВКонтакте» и выложила фото письма, приклеенного на стену подъезда.
«Спасибо всем, кто не оставался равнодушным и кормил меня. Спасибо, что не дали мне умереть! Я вам очень благодарен. 31.10.10 свершилось чудо! У меня появился дом и любящие хозяева. Я безгранично счастлив! Ваш кот» — написано в послании красивым почерком.
— Как это мило! — комментируют пользователи соцсети.
А некоторые написали, что даже прослезились.
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ИСТОЧНИК KP.RU