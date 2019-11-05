2019-11-05T05:10:46+03:00
Общество

В Челябинской области пропавший кот оставил послание на стене подъезда

Оно заставило людей прослезиться от умиления
Ирина КАРЕЛИНА
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Умилительное объявление. Фото: vk.com/chel_kopУмилительное объявление. Фото: vk.com/chel_kop
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В подъезде одного из домов Копейска поселился кот. Типичная ситуация. Жители не стали его прогонять.

— Кормили всем подъездом кота. Потом он куда-то пропал. Сегодня увидела вот это, — написала женщина в группе «ВКонтакте» и выложила фото письма, приклеенного на стену подъезда.

«Спасибо всем, кто не оставался равнодушным и кормил меня. Спасибо, что не дали мне умереть! Я вам очень благодарен. 31.10.10 свершилось чудо! У меня появился дом и любящие хозяева. Я безгранично счастлив! Ваш кот» — написано в послании красивым почерком.

— Как это мило! — комментируют пользователи соцсети.

А некоторые написали, что даже прослезились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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