В час пик асфальтоукладчики парализовали движение на одной из улиц Челябинска
Пользуясь относительно теплой погодой, дорожные службы укладывают асфальт на крупных магистралях Челябинска. Рано утром во вторник, 5 ноября, они работают на улице Горького у «Башни».
— Торопятся до второго снега, раз до первого не успели, — иронизируют горожане.
Правда, водителям в это утро совсем не до смеха.
Страдают частники и общественный транспорт. Фото: Дарья Сайфулина.
Масштабные работы развернули в час пик. У «Башни» образовались большие пробки. Рулевые нервничают и сигналят.
Для большинства это неприятный и неожиданные сюрприз в первый рабочий день после праздников.
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ИСТОЧНИК KP.RU