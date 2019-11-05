2019-11-05T06:38:50+03:00
Общество

В час пик асфальтоукладчики парализовали движение на одной из улиц Челябинска

Работы идут на Горького
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
У "Башни" - пробки. Фото: сообщество "Челябинский транспорт".У "Башни" - пробки. Фото: сообщество "Челябинский транспорт".
Изменить размер текста:

Пользуясь относительно теплой погодой, дорожные службы укладывают асфальт на крупных магистралях Челябинска. Рано утром во вторник, 5 ноября, они работают на улице Горького у «Башни».

— Торопятся до второго снега, раз до первого не успели, — иронизируют горожане.

Правда, водителям в это утро совсем не до смеха.

Страдают частники и общественный транспорт. Фото: Дарья Сайфулина.

Страдают частники и общественный транспорт. Фото: Дарья Сайфулина.

Масштабные работы развернули в час пик. У «Башни» образовались большие пробки. Рулевые нервничают и сигналят.

Для большинства это неприятный и неожиданные сюрприз в первый рабочий день после праздников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события на дороге?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин назначил одного из руководителей Челябинского областного суда
Челябинск вошел в топ-10 городов России по объемам покупок новых автомобилей
Молодая пара из Китая осталась без квартиры, переехав в Челябинск
Последний полет «Волги» по улице Магнитогорска попал на видео
Мошенники попытались ограбить фонд помощи онкобольным ребятишкам в Челябинске
В Челябинской области пропавший кот оставил послание на стене подъезда
«Спасите мои глаза!»: в соцсети обсуждают леопардовые лосины на жительнице Челябинской области с пышными формами
Поисковики рассказали, как нашли пропавшего парня-аутиста Льва Холодилина в Челябинске
Уборщица вытерла лицо грязной тряпкой пациентке больницы в Челябинской области
Губернатор Челябинской области запустил флешмоб в Instagram
«Грязная невеста» в Челябинске рекламирует свадебный салон
Лучший участковый Челябинской области борется за новенький внедорожник
На зимние каникулы ФК «Челябинск» уходит на втором месте в первенстве России
Начальника отдела полиции из Челябинской области обвинили в разгроме сауны
Под Карабашом сняли клип на хит культовой группы The Prodigy
«Плевали на пешеходов»: Челябинск превратился в гигантский каток
Медведь бродит по улицам города в Челябинской области
Исторический особняк в сердце Челябинска реанимировали за народные деньги
После снегопадов в Челябинске начнутся дожди
Эмигрировавший в Прагу житель Челябинска записал политический рэп про родину
«Виновато плохое освещение»: челябинцы обсуждают ДТП на Краснопольском проспекте
В Магнитогорске пропали два подростка