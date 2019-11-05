В час пик асфальтоукладчики парализовали движение на одной из улиц Челябинска

СЕГОДНЯ 06:38 2019-11-05T06:38:50+03:00

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Пользуясь относительно теплой погодой, дорожные службы укладывают асфальт на крупных магистралях Челябинска. Рано утром во вторник, 5 ноября, они работают на улице Горького у «Башни».

— Торопятся до второго снега, раз до первого не успели, — иронизируют горожане.

Правда, водителям в это утро совсем не до смеха.

Страдают частники и общественный транспорт. Фото: Дарья Сайфулина.

Масштабные работы развернули в час пик. У «Башни» образовались большие пробки. Рулевые нервничают и сигналят.

Для большинства это неприятный и неожиданные сюрприз в первый рабочий день после праздников.

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ИСТОЧНИК KP.RU