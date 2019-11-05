2019-11-05T07:02:48+03:00
Общество

Мошенники попытались ограбить фонд помощи онкобольным ребятишкам в Челябинске

Но сотрудники «Искорки» вовремя поняли, что их хотят обмануть
Лидия ПЕСКОВА
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Для начала горе-благотворитель попросил ему... заплатить.Для начала горе-благотворитель попросил ему... заплатить.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Довольно часто мошенники объявляют сбор денег на лечение больных детей. Историю, а также фото они берут зачастую реальные, а реквизиты для перевода указывают свои. На этот раз злоумышленники пошли от обратного. Они сами прикинулись состоятельными людьми и предложили помощь челябинскому фонду «Искорка», который помогает больным онкологией детям.

— Позвонил «благотворитель» из Москвы. Предложил сделать пожертвование, но при двух условиях. Первое: деньги он переводит на личную карту. И второе: комиссию за перевод мы должны выплатить ему заранее. Но, как я понимаю, это новая форма мошенничества, уже в отношении НКО, — рассказала руководитель фонда «Искорка» Елена Майорова.

Майорова отмечает, что мошенник, по всей вероятности, хорошо подготовился к преступлению. Он был в курсе того, чем занимается фонд, а также знал не только рабочие, но еще и личные телефоны руководителей «Искорки». А его предложение звучало вполне убедительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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