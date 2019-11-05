Последний полет «Волги» по улице Магнитогорска попал на видео

СЕГОДНЯ 07:26 2019-11-05T07:26:45+03:00

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В городских пабликах Магнитогорска бурно обсуждают аварию, которая произошла в ночь на вторник, 5 ноября. На перекрестке Маркса и Труда «Волга» на большой скорости налетела на трамвайные пути, которые еще не успели закатать в асфальт. Машина превратилась в груду железа.

По словам очевидцев, водитель летел со скоростью порядка 120 км в час. Уровень алкоголя в его крови зашкаливал. И хотя машина получила серьезные повреждения, сидевший за рулем мужчина фактически не пострадал.

Полет "Волги" на Маркса-Труда в Магнитогорске.Видео: сообщество "На дорогах Магнитки".

Автомобиль серьезно побит. Фото: сообщество "На дорогах Магнитки".

— Водитель был в машине один. Подушек безопасности в машине не было. Он просто стукнулся о руль лицом. Мы его из машины достали, проверили, какие есть травмы. Была разбита Оказалось, что ее хозяин живет в Челябинске, а свою «Волгу» он собирался продать — машина выставлена за 135 тысяч на Авито. Теперь о выгодной сделке и мечтать не приходится.

Подушек безопасности с машине не было. Фото: сообщество "На дорогах Магнитки".

— И хорошо, что его рельсы остановили. А ведь мог сбить кого-то. Тех. кто садится за руль в таком виде, мне даже не жаль. Сам себя наказал, — замечает жительница Магнитки Наталья Науменко.

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ИСТОЧНИК KP.RU