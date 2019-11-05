Молодая пара из Китая осталась без квартиры, переехав в Челябинск

СЕГОДНЯ 07:53 2019-11-05T07:55:10+03:00

Сначала пара училась на подготовительном факультете в Москве, затем перебралась в Челябинск Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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В челябинский педагогический университет поступила молодая пара из Китая. У себя на родине супруги обучают будущих воспитателей, а здесь хотят получить степень кандидата наук.

31-летняя Чжан Шу начала учить русский язык еще со школы и переводит на китайский книги известных российских писателей, например, известную сказку «Цветик-семицветик». 36-летний Ху Чжиюань приехал в Россию ради жены и начал осваивать азы русского языка. Семья приехала в Челябинск с трехлетней дочкой.

— Когда мы женились, у нас не было ни квартиры, ни денег. В Китае таких, как мы, очень мало. Но это было неважно для нас. Мы заработали деньги, но не стали покупать квартиру, а когда дочка выросла, мы решили учиться в России. Мы думаем, это важнее. У моего мужа были большие перспективы в Китае, но он поехал со мной, — рассказала Чжан Шу.

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