2019-11-05T08:11:37+03:00
Общество

Челябинск вошел в топ-10 городов России по объемам покупок новых автомобилей

Интерес к новым машинам упал
Лидия ПЕСКОВА
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Новые машины южноуральцы стали покупать реже.Новые машины южноуральцы стали покупать реже.Фото: Иван МАКЕЕВ
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С января по сентябрь 2019 в России продано 1,13 миллионов новых автомобилей. Хотя объемы продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на 2%, цифра все еще выглядит очень внушительно. На днях эксперты составили рейтинг регионов России, где чаще всего покупают новенькие машины. Челябинск в топ-10 занял девятое место.

1. Москва: 158,4 тысяч автомобилей (-6%).

2. Московская область: 101,8 тыс. машин (+6%).

3. Санкт-Петербург: 75 тыс. автомобилей (-6%).

4. Республика Татарстан: 49,3 тыс. машин (-3%)

5. Краснодарский край: 43,1 тыс. машин (-1%).

6. Республика Башкортостан: 39,7 тыс. автомобилей (-5%).

7. Самарская область: 36,5 тыс. машин (- 6%).

8. Свердловская область: 35,7 тыс. машин (- 5%).

9. Челябинская область: 29,3 тыс. машин (- 6%).

10. Ростовская область: 27,9 тыс. автомобилей (- 7%).

Как видим, по числу автомобилей Челябинская область значительно уступает соседям — Свердловской области. Разница — почти 6,5 тысяч машин. Но в целом интерес к новым тачкам со стороны южноуральцев соответствует уровню по России: объемы продаж упали на 6%, как в большинстве других регионов страны.

К сожалению, авторы рейтинга не уточняют: стали ли люди вообще реже покупать машины или сегодня они все чаще отдают предпочтение вторичному рынку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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