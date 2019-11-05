СМИ: в детсаду Челябинска девочка получила черепно-мозговую травму

СЕГОДНЯ 09:22 2019-11-05T09:22:31+03:00

Девочка говорит, что ее ударила другая кроха. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Мама четырехлетней девочки из Челябинска пожаловалась в СМИ на детский сад, в котором ребенок получил черепно-мозговую травму.

По словам девочки, другой ребенок ударил ее по голове в туалете. После этого кроха села за столик и начала рисовать. Когда ей все-таки стало плохо, она пожаловалась воспитателю. Состояние девочки ухудшалось — пришлось вызвать скорую. В больнице у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга легкой степени. Сейчас она проходит реабилитацию в санатории.

Женщина возмущается, что воспитатели до сих пор не принесли извинений, и боится вести девочку в детский сад.

Тем временем воспитателя, по словам заведующей детским садом, уже привлекли к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU