2019-11-05T09:23:23+03:00
Общество

В Челябинске начинается ремонт аварийного моста на Коксохим

Новая переправа появится к лету будущего года
Ольга АНТОНОВА
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Мост закрыли почти год назад, а ремонт только начнется.Мост закрыли почти год назад, а ремонт только начнется.Фото: Ольга СУПОНЕВА
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Мост на пересечении ул. Монтажной и Морской закрыли в декабре прошлого года. И все не могли начать ремонт. Жители Металлургического района страдаю: переправа вела к аэропорту. Сотрудники предприятий, расположенных в промзоне, остались без трамвайного сообщения.

Во вторник, 5 ноября, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников сообщил, что ремонт переправы начнется 6 ноября. Завершатся работы летом 2020 года.

— Демонтируем трамвайные пути и сети у «Мечела» — с этого начнется ремонт, — сообщил чиновник.

Цена вопроса восстановления переправы — 230 млн руб. Пождрядчик — компания «Урал-Сервис-Групп».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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