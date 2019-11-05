В Челябинске начинается ремонт аварийного моста на Коксохим

СЕГОДНЯ 09:23 2019-11-05T09:23:23+03:00

Мост закрыли почти год назад, а ремонт только начнется. Фото: Ольга СУПОНЕВА

Изменить размер текста: A A

Мост на пересечении ул. Монтажной и Морской закрыли в декабре прошлого года. И все не могли начать ремонт. Жители Металлургического района страдаю: переправа вела к аэропорту. Сотрудники предприятий, расположенных в промзоне, остались без трамвайного сообщения.

Во вторник, 5 ноября, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников сообщил, что ремонт переправы начнется 6 ноября. Завершатся работы летом 2020 года.

— Демонтируем трамвайные пути и сети у «Мечела» — с этого начнется ремонт, — сообщил чиновник.

Цена вопроса восстановления переправы — 230 млн руб. Пождрядчик — компания «Урал-Сервис-Групп».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU