В Челябинске начинается ремонт аварийного моста на Коксохим
Мост на пересечении ул. Монтажной и Морской закрыли в декабре прошлого года. И все не могли начать ремонт. Жители Металлургического района страдаю: переправа вела к аэропорту. Сотрудники предприятий, расположенных в промзоне, остались без трамвайного сообщения.
Во вторник, 5 ноября, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников сообщил, что ремонт переправы начнется 6 ноября. Завершатся работы летом 2020 года.
— Демонтируем трамвайные пути и сети у «Мечела» — с этого начнется ремонт, — сообщил чиновник.
Цена вопроса восстановления переправы — 230 млн руб. Пождрядчик — компания «Урал-Сервис-Групп».
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ИСТОЧНИК KP.RU