Ветеринара с пышной грудью из Челябинска шокировал пациент в чемодане

СЕГОДНЯ 10:35 2019-11-05T10:35:36+03:00

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Челябинцы все чаще заводят экзотических животных, отмечают ветеринары. В городских квартирах живут летучие мыши, сурикаты и даже обезьяны. Енотами уже никого не увидишь. Одна челябинская семья завела 47-килограммового удава! Недавно заботливые хозяева решили показать рептилию к ветеринару.

— Его принесли в чемодане — обычном чемодане для полетов, жесткий который. Было страшновато, потому что у питонов и удавов зубы направлены внутрь и, если схватит, назад пути нет: либо ждать пока надоест… или не надоест, — с иронией вспоминает специалист по экзотическом животным, владелец ветклиники «Три кота» Татьяна Сергейчик. — Поэтому в работе с животными важно знать, как правильно их зафиксировать, уточнять особенности.

Татьяна Сергейчик — специалист по экзотическим животным, ветеринар с 11-летним стажемФото: Валентина ВАГАНОВА

Из-за чего ветеринар падала в обморок и почему красавице-доктору угрожали ружьем, — читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU